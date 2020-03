Union Berlin 2-2 VfL Wolfsburg

Le match s’est joué ce dimanche An der Alten Forsterei et qui a fait face à la Union Berlin et à Wolfsburg Il a conclu avec une égalité à double sens entre les deux candidats. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Union Berlin est venu rencontrer les esprits renforcés après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à Eintracht Frankfurt. De la part de l’équipe visiteuse, le VfL Wolfsburg gagné à Mayence 05 à la maison 4-0 et auparavant, il le faisait également loin de chez lui, avant la Hoffenheim par 2-3. Après le résultat obtenu, l’équipe sidérurgique était en dixième position, tandis que le Wolfsburg, quant à lui, est septième à la fin de la partie.

03/01/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a créé le score à travers un peu de Sebastian Andersson, clôturant ainsi la première période avec un 1-0 à la lumière.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe d’acier, ce qui a augmenté le score avec un but de Marvin Friedrich à la 56e minute, mais plus tard VfL Wolfsburg Il a réduit les écarts grâce à la 60e minute, puis il a marqué à nouveau l’équipe visiteuse, qui a égalé le score en plaçant 2-2 à 81 minutes, terminant ainsi le match avec le résultat de 2-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Union Berlin entré par le banc Marcus Ingvartsen, Grischa Promel et Julian Ryerson remplacer Yunus Malli, Christian Gentner et Marius Bulter, tandis que les changements Wolfsburg étaient Admir Mehmedi, Joao Victor et Felix Klaus, qui est entré par Renato Steffen, Daniel Ginczek et Josip Brekalo.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Robert Andrich) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, Maximilian Arnold et Renato Steffen.

Après cette égalité à la fin du duel, le Union Berlin Il s’est classé 10e du tableau avec 30 points. De son côté, le VfL Wolfsburg Avec ce point, il a remporté la septième place avec 35 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le SC Freiburgtandis que le VfL Wolfsburg jouera contre lui RB Leipzig.

Fiche techniqueUnion Berlin:Koen Casteels, Kevin Mbabu, John Anthony Brooks, Robin Knoche, Paulo Otavio, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt, Josip Brekalo, Wouter Weghorst et Daniel GinczekVfL Wolfsburg:Rafal Gikiewicz, Keven Schlotterbeck, Marvin Friedrich, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Robert Andrich, Christian Gentner, Christopher Lenz, Sebastian Andersson, Yunus Malli et Marius BulterStade:An der Alten ForstereiButs:Sebastian Andersson (1-0, min. 41), Marvin Friedrich (2-0, min. 56), Yannick Gerhardt (2-1, min. 60) et Wouter Weghorst (2-2, min. 81)