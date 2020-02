Union Berlin 2 – 3 Bayern Leverkusen

Il Leverkusen il a joué et gagné 2-3 en tant que visiteur le match de samedi dernier dans la An der Alten Forsterei. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Union Berlin Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-2 à Werder Bremen. Côté visiteurs, le Bayern Leverkusen est venu de battre 4-3 dans son fief à Borussia Dortmund Lors du dernier match joué. Avec ce bon résultat, l’ensemble des Leverkusen il est quatrième tandis que le Union Berlin Il est douzième à la fin du duel.

Le match a commencé favorablement pour l’équipe locale, qui a ouvert la marque grâce à un but de Christian Gentner à la minute 7. Il a mis les tables l’ensemble des Leverkusen grâce à l’objectif de Kai Havertz à la 22e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Après la reprise est venu l’objectif de la Bayern Leverkusen, qui a retracé le match avec un but de Moussa Diaby à la 83e minute. Union Berlin égalé le score en mettant 2-2 avec un peu de Marius Bulter à 87 minutes. L’équipe visiteuse a pris un peu d’avance Karim Bellarabi peu de temps avant la fin, en particulier dans les années 90, terminant la réunion avec un score final de 2-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Union Berlin ils ont sauté du banc Grischa Promel, Marcus Ingvartsen et Sebastian Polter remplacer Christian Gentner, Yunus Malli et Neven Subotic, tandis que les changements du groupe de visiteurs Moussa Diaby, Charles Aránguiz et Karim Bellarabi, qui a sauté sur le terrain pour Leon Bailey, Mitchell Weiser et Nobodym Amiri.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Christopher Trimmel et Christian Gentner de l’équipe locale et Mitchell Weiser et Sven Bender de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Leverkusen quatrième avec 40 points, en position d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Urs Fischer Il était à la douzième place avec 26 points.

Le prochain engagement de la Bundesliga pour Union Berlin c’est contre lui Eintracht Frankfurttandis que le Bayern Leverkusen fera face à la FC Augsburg.

Fiche techniqueUnion Berlin:Lucas Hradecky, Sven Bender, Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Mitchell Weiser, Nonem Amiri, Lars Bender, Wendell, Kai Havertz, Kevin Volland et Leon BaileyBayern Leverkusen:Rafal Gikiewicz, Keven Schlotterbeck, Marvin Friedrich, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Robert Andrich, Christian Gentner, Christopher Lenz, Sebastian Andersson, Yunus Malli et Marius BulterStade:An der Alten ForstereiButs:Christian Gentner (1-0, min. 7), Kai Havertz (1-1, min. 22), Moussa Diaby (1-2, min. 83), Marius Bulter (2-2, min. 87) et Karim Bellarabi (2-3, min. 90)