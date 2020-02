Union Berlin Bayern Leverkusen

Samedi prochain à An der Alten Forsterei à 15h30, le Union Berlin et le Leverkusen le vingt-deuxième jour de la Bundesliga.

14/02/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Union Berlin fait face avec optimisme au match de la vingt-deuxième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 0-2 à Werder Bremen dans le Weserstadionavec un peu de Marius Bulter. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 21 matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 25 points pour et 32 ​​contre.

Côté visiteurs, le Bayern Leverkusen réussi à vaincre le Borussia Dortmund 4-3 lors de leur dernière rencontre de la compétition, avec autant de Leon Bailey, Lars Bender et Kevin Volland, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de Union Berlin. Avant ce match, le Bayern Leverkusen Il avait gagné dans 11 des 21 matchs disputés en Bundesliga cette saison et a réussi à marquer 35 buts et 27 contre.

Concernant les résultats en tant que local, le Union Berlin Il a remporté six fois et a été battu quatre fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Bayern Leverkusen Vous pourriez avoir l’occasion d’obtenir un score positif dans ce match. En tant que visiteur, le Bayern Leverkusen Il a un équilibre de six victoires et quatre défaites en 10 matchs joués, c’est donc un adversaire utilisé pour marquer des points à domicile, donc le Union Berlin Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le An der Alten Forsterei, entraînant une défaite en faveur de Union Berlin. Le dernier match auquel ils ont joué Union Berlin et le Leverkusen Dans ce tournoi, il a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-0 favorable à Leverkusen.

Actuellement, le Bayern Leverkusen Il est en tête du classement avec une différence de 11 points par rapport à son rival. L’équipe de Urs Fischer arrive à la réunion en onzième position et avec 26 points avant la réunion. L’équipe visiteuse est cinquième avec 37 points.