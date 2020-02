Union Berlin VfL Wolfsburg

Dimanche prochain à 13h30 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Bundesliga, dans lequel nous verrons la victoire se jouer à Union Berlin et à Wolfsburg dans le An der Alten Forsterei.

29/02/2020

Il Union Berlin arrive avec désir au vingt-quatrième jour après avoir vaincu le Eintracht Frankfurt dans le Commerzbank Arena 1-2, avec des buts de Evan N’Dicka et Sebastian Andersson. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 23 matchs disputés jusqu’à présent avec 29 buts en faveur et 36 contre.

Côté visiteurs, le VfL Wolfsburg il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre Mayence 05 dans son stade et le Hoffenheim hors de son terrain, 4-0 et 2-3 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief du Union Berlin. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle a gagné dans neuf d’entre eux avec un bilan de 32 buts contre 28 manches.

Concernant la performance dans son stade, le Union Berlin Il a gagné six fois et a perdu cinq fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. En tant que visiteur, le VfL Wolfsburg Il a un équilibre de cinq victoires, quatre défaites et deux nuls en 11 matchs joués, c’est donc un rival utilisé pour marquer des points à domicile, Union Berlin Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le An der Alten Forsterei et l’équilibre est d’une défaite en faveur de Union Berlin. La dernière fois qu’ils ont Union Berlin et le Wolfsburg Dans ce tournoi c’était en octobre 2019 et le match s’est conclu avec un résultat 1-0 favorable à Wolfsburg.

En ce qui concerne leur position dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par cinq points en faveur de la VfL Wolfsburg. Les locaux arrivent à la rencontre en dixième position et avec 29 points dans le casier. En revanche, les visiteurs ont 34 points et occupent la septième position de la compétition.