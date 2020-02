“Unión La Calera sera un beau défi pour Católica” »Pressfootball

Mercredi 26 février 2020

Ariel Holan a parlé dans le précédent des duels importants des «Croisés», qui entreront en collision avec les «Cimenteurs» et doivent ensuite se préparer à jouer avec l’Inter PA ou Tolima pour la Copa Libertadores. En outre, le stratège des franges a parlé de la récupération de Germán Lanaro.

Ariel Holan a évoqué les prochains défis à court terme de l’Universidad Católica: le duel avec La Calera et la première dans la phase de groupes de la Copa Libertadores, un rival qui sortira du vainqueur clé qui définira l’Inter Porto de Ton Alegre ce soir. .

Concernant le duel avec le “ciment” en gazon synthétique, Holan a déclaré que “je pense que tous les matchs sont importants, il n’y en a que cinq et il y en a 34. Calera est une institution très sérieuse, ce sera un beau défi de faire un grand match. Les blessures comme celle subie par Francisco Silva sont ponctuelles et ne sont pas dues au tribunal. Cela ne nous conditionne pas du tout. Je réitère que c’est un match important. »

Puis il a eu des mots pour la première «copero», où les «Croisés» n’ont toujours pas de rival certain. «Ce sont des problèmes de calendrier, donc c’est déterminé et ça n’affecte pas du tout, ce sont les règles du jeu qui sont connues d’avance. Les deux ont des outils pour passer la phase. Le football est imprévisible, nous verrons donc ce qui se passe. L’Inter local est fort, a des joueurs expérimentés et a priori court avec avantage, mais comme je le dis, c’est le football, les deux ont leur hiérarchie », a-t-il déclaré.

Pour la fermeture, il a évoqué la situation de Germán Lanaro, qui a subi en décembre une fracture de la clavicule à la suite d’une chute lors de l’entraînement et comment il a évolué en début d’année.

«Germán a une énorme disposition qui a raccourci les temps de récupération. Biologiquement, quand il y a une fracture, il y a un temps qui ne peut pas être avancé, c’est-à-dire que l’os est bien soudé. Mais il a pu faire beaucoup d’exercices sans contact physique avec le ballon et nous espérons le récupérer le plus tôt possible. Quand il est sûr qu’il peut s’écraser, tomber, vous savez que c’est un sport de contact, il y reviendra », a conclu Holan.