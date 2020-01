Unionistas de Salamanca vs Real Madrid, 2020 diffusion en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Copa del Rey en ligne

Le Real Madrid entame sa saison de Copa del Rey avec un match à l’extérieur contre l’équipe de Segunda Division B Unionistas de Salamanca. Comme toujours, les premières étapes de la compétition nationale offrent à Madrid une bonne chance de se reposer, et aujourd’hui ne fera pas exception. Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric et Rodrygo ne figurent pas sur la liste des effectifs et des réserves comme Jovic, Brahim, Bale ou James devraient jouer des minutes pertinentes.

Los Blancos devrait définitivement avoir ce qu’il faut pour passer à la prochaine manche de la compétition. Cependant, il s’agit d’un match à élimination directe et les hommes de Zidane doivent s’occuper des affaires, car les Unionistas joueront sûrement avec beaucoup d’intensité. De plus, le temps autour de Salamanque a été extrêmement mauvais cette semaine et il pourrait y avoir de la neige sur le terrain, donc le Real Madrid ne devrait pas s’attendre à un match facile et agréable ici.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER EN COPA DEL REY

Date: 22/01/2020

Temps: 21h00 CEST (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Las Pistas, Salamanque, Espagne.

Télévision disponible: Cuatro (Espagne)

Streaming disponible: ESPN + (États-Unis)

Gérer Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.