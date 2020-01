Unionistas de Salamanca vs Real Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder la Copa del Rey 2019-2020

Grand match que nous vivrons le mercredi 22 janvier lors de la 16e de finale de la Copa del Rey 2019-2020, lorsque le Unionistes de Salamanque chercher à donner la grande cloche pour recevoir un Real Madrid qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Les pistes de Salamanque.

Comment les équipes arrivent

L’image du Unionistes de Salamanque C’est un club qui milite en deuxième division B où il mène une campagne irrégulière errant en demi-table, bien qu’ils arrivent motivés après un triomphe retentissant samedi dernier marquant 1-5 à Zamora.

Les Salamantinos Ils ont été l’une des surprises de la manche précédente de cette Copa del Rey où ils ont reçu le Deportivo La Coruña dans un duel dans lequel ils ont fait match nul 1-1 en temps réglementaire pour devoir se rendre aux tirs au but où ils sont finalement restés au classement en remportant 8 -7.

De son côté, le Real Madrid vient à ce match en tant que leader de la compétition en Espagne. Samedi dernier, j’ai dû recevoir le Séville réussit à les battre 2-1 avec double de Casemiro.

Les Meringues ils ne feront que commencer leur participation à cette Copa del Rey, puisqu’ils n’ont pas participé aux manches avant la Supercoupe d’Espagne. Son objectif est clairement le titre.

Les deux Unionistes de Salamanque comme lui Real Madrid Ils connaissent l’importance de ce jeu étant donné qu’il n’y a pas de marge d’erreur, nous devons nous rappeler que dans ce nouveau format vous jouez “gagner ou mourir”, le gagnant avancera et le perdant sera éliminé, ce qui nous fait espérer un affrontement divertissant pour Malgré les différences géantes entre l’un et l’autre.

Unionistas Time and Channel of Salamanca vs Real Madrid

Le jeu entre Unionists of Salamanca vs Real Madrid il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale

15 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou

16h00 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Diffusion de la fête Real Madrid vs Salamanca Unionists LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Quatre En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sports, en Amérique du Sud par DirecTV Sports, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir par ESPN +. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de RFEF qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Unionistas de Salamanca vs Real Madrid LIVE

Donc, la table est servie pour profiter d’un affrontement historique, les fans de salamantino ont célébré avec toute la visite du Meringues et maintenant ils chercheront la cloche, même si c’est une réalité que les Blancs sont de grands favoris pour gagner et même marquer. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Unionistes de Salamanque vs Real Madrid.

