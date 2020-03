United accélère la signature de Bellingham

Manchester United aurait lancé une offensive pour Jude Bellingham. Selon le Daily Mail, le jeune talent anglais qui joue à Birmingham aurait visité les installations du club.

La semaine dernière, Sport Bild a rapporté que le Borussia Dortmund avait conclu un accord avec Birmingham pour le transfert de Milieu de 16 ans. L’opération se clôturerait pour environ 35 millions d’euros, ce qui en ferait la signature la plus chère de l’histoire du club battant Mats Hummels, arrivé à l’équipe Lucien Favre du Bayern pour 30 millions d’euros l’été dernier.

Cependant, United se serait mêlé de cette opération. Comme le soulignent les médias britanniques, les parents du très jeune milieu de terrain de 16 ans, qui émerge dans le championnat, ont visité lundi les installations de Manchester. Unis à Carrington.

Jude Bellingham a joué 35 matchs cette saison (32 en Championnat, 2 en FA Cup et 1 en EFL Cup). Sa forte participation à 16 ans a suscité l’intérêt de la moitié de l’Europe et malgré le fait que le portail Transfermarkt évalue sa valeur de marché à 12 millions d’euros, Tout semble indiquer que le joueur quittera Birmingham pour un montant beaucoup plus élevé.