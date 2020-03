United enferme Pogba, mais le renouvellement ne l’éloigne pas du marché: la stratégie de la Juventus Primapagina

Les mots d’Ole Gunnar Solskjaer sont clairs et ne laissent pas de place à trop d’interprétations. Manchester United exercera son option de prolongation du contrat de Paul Pogba pour une nouvelle saison, qui expirera le 30 juin 2022. Avec tout le respect dû au milieu de terrain français et Mino Raiola, le cadeau qu’il aurait préféré ne pas jeter pour ses 27 ans était juste cela. En réalité, cette décision du club anglais était facilement prévisible, ne serait-ce que pour avoir une position plus forte sur le marché. Aussi parce que Les intentions de Pogba ne changent pas, il veut quitter Manchester, tentera de le faire même avec une année supplémentaire garantie par son contrat.

LA JUVE – Et voulant changer d’air, celui de Turin reste le favori d’Octopus. La Juve n’est évidemment pas la seule option possible, mais très peu d’entreprises peuvent planifier un coup comme celui-ci, non seulement d’un point de vue économique mais aussi avec la capacité de convaincre Pogba: Le Real Madrid, Barcelone, peut-être le Paris Saint Germain restent en lice. Et si la Juve reste l’option préférée, Pogba reste également le premier choix pour la Juve. Avec Fabio Paratici et toute la direction en noir et blanc qui pour lui pourra essayer de tisser un plan “Ronaldo”, sans toucher à ces hauteurs au niveau des fiançailles mais sachant que pour la carte il pourrait (devrait) briser abondamment le mur des 100 millions.

LES COMPTES – Il se raconte sur la Continassa. Manchester United devra baisser les demandes de l’été dernier, personne n’a jamais poussé à 150 millions et presque personne ne poussera. Mais 100 millions, également, ne suffiront pas. En termes d’engagement, Pogba aura besoin de propositions à deux chiffres, proches de 20 à 10 millions. Des chiffres vertigineux, que la Juventus connaît bien et qui représentent le véritable obstacle à une opération qui a la volonté des parties comme base solide. Avec les alternatives, de qualité et de perspective, qui ne manquent certainement pas: on représente en ce moment aussi l’ennemi numéro un sur la route des Champions, ce houssem Aouar qui à Lyon convainc de plus en plus.