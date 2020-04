United renonce au renouvellement de Pogba et ouvre à la vente: la stratégie de la Juventus et le défi du Real, de l’Inter et du PSG | .

D’abord l’annonce par Ole Gunnar Soslkjaer: “Nous allons exercer l’option de prolonger le contrat de Paul Pogba pour une autre saison.” Presque un avertissement, un message adressé plus à Mino Raiola qu’au milieu de terrain français, à un stade encore plus précoce que l’urgence du coronavirus mais qui a vu l’agent déjà déterminé à éloigner son client de Manchester en ramenant les réclamations encore plus près de 150 à 100 millions d’euros. Puis depuis la France les rumeurs ont rebondi, jamais démenties, sur la possibilité de faire appel à l’article 17, pour un chiffre entre 50 et 60 millions: toute une autre histoire en bref, même si alors par le couple Pogba-Raiola là-bas cela aurait été l’intention d’emprunter la voie controversée de l’action en justice. Un contre-message, oui: si United veut la guerre, de l’autre côté, il n’y aurait eu aucune crainte de la combattre. Il vaut mieux pour tout le monde de descendre à des conseils plus doux. Vient donc d’Angleterre un troisième épisode, celui qui verrait United vouloir désormais vendre Pogba et ne plus exercer l’option de renouvellement de contrat. LA SITUATION – Mieux vaut ramer tout le monde dans la même direction en somme. Fixer un bilan capable de refléter la situation économique actuelle, se réunir pour esquisser une opération qui pourrait satisfaire le joueur et le club. Ouverture à toute solution: entre trésorerie et contreparties, au moins 100 millions. La Juve reste donc fermement dans le match, aux côtés du Real Madrid, tandis que le PSG et l’Inter (entre autres) tentent également de poursuivre. Pogba reviendrait à Turin plus que volontiers, de nombreux articles sont à l’étude à Manchester: les premiers choix de United (De Ligt et Demiral) sont également les plus difficiles à obtenir, voire impossibles. Nous pouvons en parler à la place de Ramsey et Szczesny, Douglas Costa et Pjanic, pour n’en mentionner que d’autres éminents. Certes, l’intention de la Juve reste d’essayer de transformer une autre palourde en réalitéretour, sûrement il y a l’ouverture de Pogba. Mais aussi une concurrence féroce. Destiné à devenir de plus en plus féroce, surtout si la paix éclate enfin sur le front anglais.