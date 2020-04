Universal Family Bonus 760 soles, conditions et consultation: comment voir si vous êtes un bénéficiaire pour percevoir la subvention gouvernementale à Lima, Callao et régions | Coronavirus Pérou | COVID-19 Off Side

Il n’y a toujours aucune information sur l’accès ou non au Universal Family Bond de 760 semelles, mais nous vous donnons des informations sur le cas. Il existe une nouvelle mesure pour les millions de ménages du territoire touchés par cette extension de la quarantaine. Après avoir annoncé la prolongation de l’isolement social obligatoire pour deux semaines supplémentaires (jusqu’au 10 mai)Martín Vizcarra a annoncé l’octroi d’une caution familiale universelle à 6,8 millions de ménages afin d’atténuer l’impact qu’elle a eu sur de nombreuses familles, en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cette subvention est accordée à 75% des familles péruviennes qui n’ont pas de revenus sur la masse salariale et qui, à leur tour, exigeront l’investissement du Trésor public de 5,168 millions de soles. Nous expliquons plus de détails.

Le chef du cabinet ministériel, Vicente Zeballos, a indiqué que le cautionnement familial universel de 760 soles annoncé par le gouvernement commence à être payé à partir de la semaine prochaine. Nous vous donnons tous les détails dans la note suivante. Nous espérons qu’il y aura des informations dans les prochains jours, ainsi que la date de début de la collecte dans les banques.

“Chaque famille doit bénéficier d’un soutien pendant cette période d’isolement”, a déclaré le président après l’annonce de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 10 mai.

Après avoir fait valoir qu’il s’agissait d’une réponse responsable, il a déclaré que les familles qui avaient reçu des subventions précédentes pendant l’urgence nationale seraient également susceptibles d’être traitées avec cette prime en supplément. Ceux qui sont sur la liste de paie ne sont pas inclus.

En revanche, Vizcarra a indiqué que les obligations gérées par le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (Midis) et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) ont bénéficié de 380 soles à 2,7 millions de familles touchées par l’État Urgence, une mesure pour empêcher l’expansion du coronavirus. En outre, il a souligné que la subvention serait complétée pour atteindre le total de S / 760. Les 25% restants ont un revenu fixe, car ils reçoivent leur salaire à la fin du mois.

Président @MartinVizcarraC: Grâce au Universal Family Bond, un soutien économique du S / 760 sera accordé à 6,8 millions de ménages sans revenus. Chaque famille devrait être soutenue pendant cette période d’isolement. pic.twitter.com/NDuRnMRhPs – Présidence péruvienne (@presidenciaperu) 23 avril 2020

“L’analyse a été posée différemment: ne recherchant pas les familles les plus vulnérables avec le moins, nous devons maintenant regarder le total des familles et exclure celles qui ont un salaire”, a déclaré le chef de l’Etat.

Martín Vizcarra annonce un nouveau bonus familial de 760 semelles 23/04/2020

Quand le Universal Bond commencera-t-il à être livré?

Le Premier ministre Vicente Zeballos a déclaré que le cadre réglementaire a été avancé et que la règle sera publiée au plus tard dimanche ou lundi, de sorte que la phase de mise en œuvre commence la semaine prochaine.

Cette nouvelle subvention couvrira 75% des ménages du pays qui n’ont pas de revenu formel à la fin du mois, une mesure qui constitue un soutien financier pour faire face à l’urgence du coronavirus.

Le plus grand soutien économique de la région

Le président de la République a souligné que le Pérou offre le plus grand soutien économique de la région à la population vulnérable à la pandémie de coronavirus avec 223 dollars par famille (760 soles). “Dans tous les pays de la région qui font le plus d’efforts pour servir la population qui a besoin de l’aide de leur gouvernement en ces temps difficiles, c’est le Pérou”, a-t-il souligné.

De cette façon, la caution fournie au Pérou est supérieure à celle accordée par d’autres pays tels que l’Argentine (151), le Brésil (113), le Chili (58) et la Colombie (41). Il a déclaré que l’objectif est d’atteindre 6,8 millions de foyers à travers le pays et que cet effort représente une dépense économique de plus de 5 milliards de soles.

La quarantaine au Pérou

Après une longue réunion avec le Collège médical, le ministre de l’Économie et les principaux acteurs de la recherche pour arrêter l’avancée du coronavirus dans le pays, le président du Pérou, Martín Vizcarra, a annoncé une nouvelle extension de l’isolement social.

Cette nouvelle extension durera deux semaines et se déroulera du 27 avril – jour du retour prévu de certaines activités – jusqu’au 10 mai, le dimanche célébré à l’occasion de la fête des mères. De plus, certaines activités commerciales devraient commencer leur retour le 4 mai, comme les services de livraison au restaurant.

