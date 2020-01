Université des Sports: “Ça donne l’illusion, il y a longtemps que je ne voyais pas de ‘9’ comme Dos Santos au Pérou”, a expliqué Jean Ferrari Décentralisé

Mis à jour le 01/09/2020 à 09:27

Université des sports C’est l’équipe péruvienne qui commencera d’abord sa participation au Coupe des Libertadores 2020Pour cette raison, les crèmes ont commencé la pré-saison à l’avance et ont déjà conclu plusieurs contrats importants.

Dans une interview au journal El Comercio, le directeur sportif du club, Jean FerrariIl regarda avec optimisme l’équipe qui Gregorio Pérez armé, en particulier l’attaquant Jonathan Dos Santos.

«J’ai vu l’équipe un peu plus à fond et cela me donne de l’espoir. Je n’ai pas vu de «9» au Pérou depuis longtemps Jonathan Dos Santos, Millán fait de la magie et nous avons des joueurs de caractéristiques différentes, pour varier le schéma ”

Dans la même conversation, le leader du club d’Ate a assuré qu’à l’œil nu, il n’y aurait plus d’embauche, mais il a dit qu’il pourrait y avoir une lettre dans sa manche.

“Pratiquement tout est fermé, mais dans ce football, il peut toujours y avoir un as dans sa manche, par exemple, si une histoire apparaît que” Ruidíaz est libéré “et qu’ils veulent le prêter pour une silhouette gérable. Comment pouvez-vous dire non à Ruidíaz ou à «Oreja» Flores? »Il a dit à ce sujet.

