Université des Sports | “Cela m’est arrivé à César Vallejo et nous avons eu les joueurs”, Jean Ferrari sur Carlos Ascues et Décentralisé Jean Deza

Dans Alliance de Lima des moments compliqués sont vécus, en raison des actes d’indiscipline qui ont joué Carlos Ascues et Jean Deza. Les joueurs ont été sanctionnés de manière économique et sportive. Et comme l’a rapporté Depor il y a quelques jours, les joueurs seraient hors de l’institution s’ils persistaient dans ce comportement.

Même si Jean Ferrari Il a essayé de rester en dehors de la situation qu’il traverse Alliance de Lima, l’ancien directeur de Université des sports Il a raconté une expérience similaire qu’il vivait à César Vallejo.

«Une situation similaire s’est produite à César Vallejo et nous avons choisi de les faire sortir du club. Vous comprenez quand cela arrive une fois. Déjà lorsque vous êtes un récidiviste, il y a le scandale », a-t-il déclaré Jean Ferrari, dans une interview avec El Comercio.

«Ce sont des questions qui compliquent le sujet de l’image et la prise de décision de la commande technique et directive. Si la directive n’a pas cette communication avec le personnel d’entraîneurs, des décisions peuvent être prises qui sont très chaudes. Enfin, cela affecte les objectifs », a-t-il ajouté Ferrari

Il y a des jours, Depor Il a appris que Carlos Ascues et Jean Deza ne se rendront pas à Ayacucho pour affronter l’affrontement à la date 4 du tournoi d’ouverture. Cela est dû à une décision de Pablo Bengoechea, qui négocie la question disciplinaire dans un magasin intime.

D’autre part, lors d’une conférence de presse, le technicien de Alliance de Lima Il a mis des vêtements froids sur la sanction imposée par la commission disciplinaire de la FPF et laissé ouverte la possibilité de voyager avec l’équipe à Ayacucho, bien qu’il ne puisse pas diriger depuis la zone technique.

