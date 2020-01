Université des Sports | La réaction de Xioczana Canales après ses débuts avec un but à La Cañada du football féminin en Espagne Football péruvien

Mis à jour le 13/01/2020 à 14:40

Début de rêve. Chaînes de Xioczana Il a disputé son premier match avec La Canada d’Espagne et a donné à son équipe le but de la victoire sur l’U.D Almeria B dans la ligue féminine locale. L’ancien joueur de Université Il n’a pas pu cacher son enthousiasme pour le score et a été surpris par l’organisation du championnat dans le pays européen.

«Je suis très heureux de marquer lors de mon premier match avec l’équipe, c’était un début de rêve en Espagne. Si l’équipe nationale péruvienne et le football féminin, en général, veulent s’améliorer, ils devraient imiter la base ici. Ce qu’il dit est toujours vrai », a déclaré l’attaquant national en dialogue avec Depor.

Chaînes de Xioczana Il a remporté le Championnat national de soccer féminin avec Université, est parvenu à ce qu’il soit pris comme référence en Espagne pour l’intégrer dans l’un des protagonistes de la concurrence qu’il conteste. Malgré son grand talent, elle ne pouvait s’empêcher d’être surprise par le niveau des athlètes en Espagne.

«Cela m’a coûté beaucoup d’adaptation et cela me coûte toujours. Certaines filles ont une autre façon de jouer. Nous faisions plus petit au Pérou et ici c’est différent. Les joueurs sont rapides, ils ont un autre pouvoir lors du changement de rythme », a ajouté le joueur de UDC La Canada.

Canales a fait ses débuts avec un but en Espagne (Photo: UDC La Cañada)

L’UDC La Cañada est un casting qui conteste la deuxième division andalouse, qui est la troisième catégorie professionnelle du système espagnol de football féminin. Chaînes de Xioczana Il a commencé à réaliser son rêve et arrête déjà le nom du pays avec ses performances.

