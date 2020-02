Université des Sports | Raúl Tito, pour être la promesse de la crème, à jouer dans la Ligue décentralisée du Canada

Mis à jour le 19/02/2020 à 14h13

Raúl Tito fera son premier saut international en tant que professionnel. L’ancien joueur de Université des sports Il a été officialisé en tant que toute nouvelle signature d’Edmonton du Canada, après être passé par Cienciano dans la deuxième division, où il a été dirigé par Marcelo Grioni.

À travers ses réseaux sociaux, Edmonton du Canada a officialisé la signature de Raúl Tito pour toute la saison 2020. Maintenant, l’ancien joueur de Université des sports Il a le difficile défi de le briser dans la ligue canadienne, pour passer à une autre ligue plus compétitive.

INTERNATIONAL

Avec 22 ans, Raúl Tito Il ajoutera sa première expérience internationale. Rappelons qu’il a été qualifié, il y a quelques années, de promesse de Université des sports; cependant, il ne jouit pas de la continuité nécessaire pour se démarquer.

Il convient de noter que Raúl Tito joué dans Université des sports en 2016 et 2017; Il a même été comparé à Raúl Ruidíaz, en raison du jeu de voyous qu’il a. De plus, l’attaquant portait les chemises de Sport Boys, Cienciano, Real Garcilaso et Sport Rosario.

D’un autre côté, Université des sports se prépare pour ce qui sera le choc contre César Vallejo, dans le stade Monumental. Les crèmes tentent leur quatrième victoire consécutive, après avoir battu Carlos Stein à Olmos (3-1). Soucieux du détail, Armando Alfageme et Nelinho Quina sont déjà récupérés, ils pourraient donc être du match pour ce match.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Pedro Eloy parle de Daniel Peredo. (Vidéo: Álvaro Sáenz)

PLUS DE NOUVELLES