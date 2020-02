Sebastián Enciso répond à Jean Ferrari

Mis à jour le 01/02/2020 à 17:23

Sebastian Enciso a confirmé son arrivée au Racing de Avellaneda après son passage presque parfait à travers les divisions mineures de Université. Le joueur national était heureux pour le nouveau défi qu’il a dans sa carrière, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il aurait aimé avoir plus d’importance dans son passage à travers les carrières.

«M. Jean Ferrari ne m’a pas proposé de contrat, malgré tout ce que j’ai donné à Université, et il l’a fait avec d’autres joueurs du club. Je me suis senti blessé et c’est pourquoi j’ai décidé d’aller au Racing de Avellaneda “, a-t-il déclaré. Sebastian Enciso en dialogue avec Depor.

Université ne bénéficierait pas du transfert de Sebastian Enciso à Avellaneda Racing, ce qui n’a pas été bien pris par le directeur sportif du club, qui a indiqué qu’il pourrait rejoindre le TAS au cas où l’institution ne serait pas incluse dans l’opération.

“Le règlement de la FIFA stipule que, n’ayant pas de contrat, je ne suis pas obligé de rester Université. Il a tort de dire qu’un transfert se fait d’un club à l’autre car lorsque le joueur n’a pas de contrat, il est libre d’aller n’importe où dans le monde en vertu de la loi sur les droits parentaux », a-t-il ajouté.

Un patrimoine dont on pourrait profiter

Sebastian Enciso C’est l’une des jeunes promesses du football péruvien. Dans les championnats des mineurs, il a réussi à battre le record de buts atteints par Edison Flores et Andy Polo, lorsqu’ils ont défendu le maillot de Université.

L’attaquant national avait également participé aux équipes mineures, même en étant «sparring» dans la formation d’équipe dirigée par le professeur Ricardo Gareca.

L’Argentine n’était pas sa seule option

Le joueur formé dans Université Il a avoué avoir réussi plus d’une option à l’étranger pour poursuivre sa formation de footballeur professionnel. La question documentaire a été la clé de la décision finale.

«J’ai eu la possibilité d’aller aux États-Unis ou de venir en Argentine. Le problème des visas a grandement influencé l’option que j’ai choisie pour me rendre au Racing », a-t-il conclu Sebastian Enciso.

