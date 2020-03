Université des sports | Ses compagnons lui manquent: Nelinho Quina a raconté comment il passe ses journées en quarantaine Décentralisé

Mis à jour le 27/03/2020 à 15:18

Tout le monde à la maison. Le État d’urgence nationale Elle dure jusqu’au 12 avril, donc l’isolement social obligatoire doit continuer à être respecté jusqu’à Pâques.

Tous les acteurs ont respecté et même soutenu la mesure, à travers des publications sur leurs réseaux sociaux qui indiquent: Restez chez vous. Nelinho Quina il n’y est pas étranger et passe également ses journées à la maison avec sa famille et sa formation.

Le joueur de 32 ans a raconté comment il passe la quarantaine dans une interview par GOLPERU. «Je manque le vestiaire et les compagnons et je joue tous les week-ends. Cependant, je suis bien avec ma famille, je fais du sport à la maison. Nous essayons de faire quelque chose de différent chaque jour “, a déclaré Nelinho Quina.

Nelinho Quina Il a demandé à ses partisans de respecter les mesures. “Vous devez rester calme, essayer de vous mettre à l’aise jusqu’à ce que cela se produise, afin qu’il n’y en ait pas beaucoup plus infectés.”

L’équipe préférée de Nelinho Quina

“Atlético Sullana C’est l’équipe avec laquelle je m’identifie le plus. Je suis très reconnaissant qu’ils m’aient donné l’opportunité et un jour j’aimerais rendre ce qu’ils m’ont donné. » Il convient de noter que l’Atlético Sullana était le club qui lui a donné la porte pour jouer, pour la première fois, à l’Universitario de Deportes.

Le côté crème a parlé de son traitement dans Université des sports, collègues et groupe technique. «Nous avons un groupe WhatsApp (les footballeurs), parfois nous parlons. Nous avons également un groupe avec tous les techniciens “, a déclaré Nelinho Quina.

“Je pense que nous avons très bien commencé, à partir de là, nous avons connu un revers. César Vallejo nous a bien battus mais nous avons récupéré dans le classique “, a ajouté le footballeur crème.

