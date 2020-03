Université du Chili vs. Everton EN DIRECT EN LIGNE via CDF avant la date 7 du Championnat national chilien | Championship . Vital Plan NCZD Reste du monde

Université du Chili et Everton ils affronteront LIVE et LIVE via CDF et CDF Premium, ce jeudi 5 mars, pour le septième jour de la Championnat . Vital Plan du Chili. L’université et Ruleteros partent à la recherche d’une nouvelle victoire dans la compétition, avec l’intention de grimper les positions sur la table. Suivez ici la transmission et la narration de l’engagement à partir de 16h00 (Heure péruvienne) et 18 h 00 (heure locale). Regardez les principaux incidents par MINUTE par MINUTE du site Depor.com.

U. de Chile a accumulé cinq jours sans chutes à la date précédente du concours en s’imposant 3-2 à domicile dans la maison d’O’Higgins, résultat avec lequel il était troisième du classement avec 13 points, séparé de La Calera pour une meilleure différence but, deux de Curicó Unido et trois de l’un de ses rivaux classiques; l’Université catholique.

Quelle heure est-il Université du Chili vs. Everton pour lui Championnat national du Chili?

Université du Chili accueillera Everton ce jeudi, à partir de 4h00 de l’après-midi (heure péruvienne), au Stade National de Santiago.

15h00 – Mexique

16h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

17h00 – Venezuela, Bolivie

18h00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

21 h 00 – Royaume-Uni

22h00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

La boîte bleue, qui n’a perdu que contre Huachipato le jour de l’ouverture, concentre complètement son attention au niveau national après avoir été éliminée devant l’Inter de Porto Alegre lors du deuxième tour de qualification de la Copa Libertadores, avant la phase de groupes de la compétition. Sans participation internationale dans l’année, le titre chilien est une obligation pour ceux dirigés par Hernán Caputto. La première étape consiste à voler le leadership.

Où voir le Université du Chili vs. Everton?

CDF et CDF Premium diffuseront le match par leurs signaux.

Everton de Viña del Mar est neuvième avec huit unités dans le tournoi de la plus haute catégorie de football chilien et vient de perdre 2-0 contre l’Union espagnole, sa deuxième défaite consécutive en trois matchs sans triomphe. L’équipe dirigée par Javier Torrente est plus engagée et ne veut pas se laisser distancer en début de saison.

La capitale tentera de maintenir sa récente paternité contre l’ensemble de Viña del Mar, qui n’a pas pu battre les Bleus lors de leurs sept derniers affrontements.

