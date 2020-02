Université du sport contre Alliance de Lima. La vente des billets a commencé pour la classique de football péruvienne valable pour la date 6 de la Ligue 1 | Stade monumental | Joinnus | NCZD décentralisé

Mis à jour le 28/02/2020 à 00:35

Tout au stade. Au début de la date 5 de la Ligue 1, les fans de University of Sports commencent déjà à battre le classique contre Alianza LIma du lendemain, alors que le club annonçait le début de la vente des billets pour ce premier classique du 2020, valable pour la date 6 du tournoi d’ouverture et à jouer au stade monumental d’Ate, qui promet d’être très attractif.

Le duel entre Université vs Alliance de Lima Il se tiendra le 8 mars à partir de 15h00 dans le Monumental. «Allons tous au Monumental! Soutenons notre équipe depuis les tribunes. Et donne U!», Ont-ils signalé sur la page autorisée à vendre les billets de merengue.

Les billets ont été mis en vente dans la nuit du jeudi 27 février et les fans de crème devraient entasser les tribunes du colosse d’Ate et faire sentir à la localité la boîte bleue et blanche. N’oubliez pas que le jeu ne se jouera qu’avec des fans locaux.

Université du sport contre Alianza Lima: Prix classiques pour la Ligue 1

S / 100 | Tribune Ouest

S / 80 | CONADIS West (20% de réduction)

S / 70 | Tribune Est

S / 56 | Oriente CONADIS (20% de réduction)

S / 25 | Tribune Nord

S / 20 | South Tribune (2 adultes + 2 enfants)

S / 15 | Tribune Sud (2 adultes + 1 enfant)

C’est ainsi que les compadres arriveront

Avant le classique, Universitario de Deportes et Alianza Lima auront des engagements fermes pour le tournoi local et, dans le cas des Bleues et des Blancs, ils auront également leurs débuts en Copa Libertadores.

Les crèmes jouent ce dimanche contre les Sport Boys et ensuite elles se consacreront à penser au classique. Alors qu’Alianza Lima sera mesurée ce vendredi au Deportivo Municipal et jeudi à l’Uruguay National pour le tournoi continental.

