Université du sport contre Alliance de Lima | Luis Aguiar après la défaite dans le classique: “Il faut maintenant qu’ils soient bien placés pour jouer en Alliance” | NCZD décentralisé

Les défaites dans les classiques font mal. Mais quand c’est un coup de grâce, non seulement vous perdez de la force mais aussi de la confiance. Luis Aguiar le sait et après avoir joué le classique entre Universitario de Deportes vs .. Alianza Lima, a déclaré quelle est la manière correcte, la boîte bleue et blanche, doit faire face aux semaines à venir au cours desquelles ils viennent des matchs importants pour la Copa Libertadores.

«La vérité était que nous devions gagner un match, mais c’est tout. Vous devez continuer, vous devez mettre et avoir beaucoup d’oeufs maintenant », a déclaré l’Uruguayen à la fin du match.

«C’est une séquence, qu’est-ce que ça va être d’autre? Il faut juste être bien placé pour jouer dans Alliance », a-t-il ajouté.

