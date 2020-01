Université du sport contre Cerro Largo: ce fut la réception que José Carvallo a eue dans la «Cream Night» | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 18/01/2020 à 20:32

Ils l’ont reçu debout. Le gardien de but de Université des sportsJosé CarvalloIl a été l’un des plus applaudis du stade Monumental, après avoir été considéré comme l’un des meilleurs archers de la saison 2019 de Ligue 1. Carvallo entamera le duel contre Cerro Largo, après avoir été 90 minutes dans les matchs amicaux contre Hurricane et Boca Juniors.

Dès que son nom a été mentionné, les fans ont pu se lever pour applaudir et encourager celui qui a été inscrit comme le meilleur gardien de but de la saison dernière, par l’organisation de la Ligue 1. Carvallo, il est aussi un détenteur incontesté dans la case ‘merengue’ , recevant l’approbation de Gregorio Pérez depuis votre arrivée

Tout comme lui, un des plus acclamés de la «Cream Night» a été Alberto Quintero, Attaquant panaméen qui savait défendre le merengue «skin» depuis son arrivée dans l’équipe, sa quatrième saison avec Université.

Le casting de Gregorio Pérez, nouvel entraîneur de cette saison, s’affrontera ce soir contre Cerro Largo, dans son troisième match amical international en vue des débuts qu’ils auront contre Carabobo, pour la Copa Libertadores 2020. Ce match se jouera à partir de 20h30. et sera télévisé par GOLPERU.

