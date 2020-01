Université vs Boca Juniors: les onze que Miguel Ángel Russo engage pour affronter les crèmes de la San Juan Cup | PHOTOS Football péruvien

Mis à jour le 14/01/2020 à 22h30

L’université et Boca Juniors jouent plus qu’un match amical. Les deux équipes, entre les deux grands de leurs pays respectifs, mettront toute la viande sur le grill pour le match qu’elles tiendront, ce jeudi, pour la Coupe de San Juan (Argentine).

Ce sera le premier grand test de Miguel Ángel Russo cette année, il aurait donc en tête de lancer ses onze meilleurs avec pour slogan de reprendre la victoire contre une équipe de merengue qui espère porter le premier grand coup de l’année.

Université vs Boca Juniors Il serait suivi par Wanchope Ábila, meilleur buteur de l’équipe ‘Xeneize. Avec lui, des joueurs comme Mauro Zárate et le gardien Esteban Andrada compléteraient l’équipe auriazul.

La comparaison entre Université et Boca Juniors Il est prévu le jeudi 16 janvier à partir de 20h00. (Heure péruvienne) et sera transmis par le signal ESPN. Dans Depor Vous retrouverez tous les incidents, les buts et la minute par minute pour ne manquer aucun détail.

Ce sera le deuxième duel de Université dans la Coupe de San Juan après ses débuts réussis contre Hurricane. L’équipe dirigée par Gregorio Pérez vient de battre l’al Globo ’2-1 avec des buts de ses renforts Jonathan Dos Santos et Alexander Succar. Du côté de Boca Juniors, sera son premier duel dans le concours.

Université vs Boca Juniors: le dernier affrontement entre les deux

Université et Boca Juniors des visages ont été aperçus, pour la dernière fois, le 16 juillet 1998, au stade national. Diego Cagna était l’une des figures que la distribution argentine a amené dans la capitale ce jour-là pour le match amical qui a été égalé sans but.

Nous vous invitons à voir la galerie pour découvrir l’équipe avec laquelle Russo travaille pour le duel Université.

Fluminense a annoncé l’embauche de Fernando Pacheco. (Vidéo: América TV)

PLUS DE NOUVELLES