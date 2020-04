Upamecano, proche de rénover avec Leipzig

Le centre du RB Leipzig, Dayot Upamecano, est l’une des centrales avec le plus de projections dans les principales ligues européennes. Le joueur de 21 ans est l’une des évasions les plus importantes du Bundesliga et certains des clubs les plus importants du continent se sont intéressés à lui.

29/04/2020 à 20:17

CEST

Sport.es

Ces derniers jours, des rumeurs circulaient sur la possible signature du défenseur français par le Bayern Munich. Cependant, selon les médias anglais Sky, Upamecano J’aurais décidé de renouveler avec le club Red Bull. La chaîne de télévision a donné des nouvelles qui, si elles étaient confirmées, seraient un changement complet de cap, car il semblait que l’avenir de la jeune centrale était loin de Leipzig.

Un autre club qui aurait manifesté son intérêt à intégrer Upamecano est le Real Madrid, qui voit dans les Français un futur remplaçant de Sergio Ramos. Mais l’actualité Sky pourrait provoquer un changement de projet pour l’équipe de Florentino Pérez.

Upamecano est l’un des pièces clés de la jeune équipe dirigée par Julian Nagelsmann, qui au cours des deux dernières saisons a affronté les meilleures équipes de Bundesliga. Dans cette campagne, il a disputé 21 matchs en Ligue et 6 en Ligue des champions en tant que partant.