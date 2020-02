UrAduriz, récupéré et pour l’instant sans penser à la Coupe

FLASH: Ce week-end Villarreal arrive à San Mamés et les lions cherchent à retrouver le chemin de la victoire devant le leur.

"𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗲́𝘀 𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹: 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿"

Nous avons commencé à inverser la situation à partir de dimanche, famille‼ ️

Être dix matchs de suite sans gagner à San Mamés, c’est beaucoup et Aduriz le sait bien. L’attaquant est déjà récupéré et espère inverser cette mauvaise séquence pour affronter avec plus de moralité le retour des demi-finales de Copa contre Grenade, un match auquel il ne pense toujours pas: «On en reparle la semaine prochaine; Nous avons une fête très importante et nous nous concentrons à cent pour cent. »