Urgence contre le coronavirus, Gravina: “Date limite pour les championnats, sinon rendez-vous en playoff et playout”

Qu’adviendra-t-il de la saison suspendue en raison de l’urgence du coronavirus? Le championnat se terminera-t-il? Comment pouvez-vous le faire avec des tasses? Il a répondu à ces questions et à bien d’autres Gabriele Gravina, président de la FIGC, interview par Corriere dello Sport: “L’évolution de l’épidémie suit une voie claire. Nous sommes tous impliqués de la même manière. Personne ne peut plus penser que c’est un problème italien. Notre pays n’a que deux semaines d’avance sur la le reste de l’Europe. Nous devons tous mettre la santé au premier plan, puis faire prévaloir le bon sens. Et le bon sens dit que défendre un grand événement européen, prévu pour juin, serait une erreur stratégique. Il n’y a pas d’alternative. projections de modèles mathématiques sur l’évolution du virus. L’Européen est le bouchon au glissement quasi certain de nombreux championnats. Si vous ne retirez pas le bouchon, la bouteille explose, avec le risque de tout perdre. Avant de dire que le traîneau européen qu’il faut le oui des autres fédérations et je fais confiance à oui “.

Mais même avant l’Européen, il y a des championnats (et des coupes nationales et internationales) à sauver et c’est la priorité du président fédéral: “Je serais heureux de sauver la santé de tous les sportifs, tout d’abord. Ensuite, j’ai la confiance pour sauver les championnats aussi. Nous avons une date limite. C’est le 30 juin. Les contrats, les assurances, les licences expirent. L’année du football se termine. Aller plus loin signifie introduire des changements réglementaires tout à fait exceptionnels. Cela prend de 45 à 60 jours. En deux mois, nous complétons tout avec certitude. Même si nous commençons en mai, cela peut être fait. Tout le monde pense que le seul problème est d’attribuer le badge Mais nous devons déterminer qui va en Ligue des champions et en Ligue Europa, qui remonte à B, qui monte à A, qui remonte à C et qui monte à B.Je pense que figer un classement est une erreur à éviter. Nous devons donner une chance à ceux qui ont beaucoup investi dans un objectif sportif. Cela signifie jouer autant que possible. Nous pouvons continuer avec le championnat et le terminer si possible. Et s’il n’est pas possible de trouver une formule qui le sauvera, vous concourrez. comme les éliminatoires et les éliminatoires. “