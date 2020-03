Urgence contre le coronavirus, initiatives de Rome – Les bottes signées de Smalling mises aux enchères

Le monde du football et du sport fait équipe contre coronavirus. De nombreuses initiatives ont été lancées par les clubs de Serie A pour aider le système de santé italien et Rome, à travers ses canaux sociaux, a lancé une collecte de fonds pour l’hôpital Spallanzani. Objectif: atteindre 500 mille euros et le club du Capitole est à deux pas de l’atteindre.

LIVRAISON – Tout cela grâce également aux nombreux anciens Giallorossi qui ont contribué avec des dons tels que Mexes, Borriello, Samuel, Cafu, Nainggolan et Candela. Entre-temps, jeudi dernier, la société Giallorossi a livré à la paroisse de San Giovanni Maria Vianney, à celle de San Paolo della Croce, à celle de Santa Maria Madre del Redentore et au bureau de solidarité poly-médicale ODM Onlus 500 bouteilles de 80 ml de gel désinfectant pour les mains et 2 000 gants en latex chacun. Le matériel sera distribué par les curés et les religieuses aux personnes les plus nécessiteuses qui sont soutenues quotidiennement par leurs communautés respectives. De plus, afin d’augmenter encore les dons, les Roms ont mis aux enchères les chemises d’Alessandro Florenzi et Nicolò Zaniolo. Le premier porté porté en demi-finale de Ligue des Champions avec Liverpool, tandis que l’autre signé par le 22e jaune et avec dédicace à Spallanzani. Depuis hier les bottes de Smalling.

HOMMAGE – Mais les initiatives ne s’arrêtent pas là et depuis hier Rome sur ses réseaux sociaux, il a décidé de rendre hommage aux médecins et infirmières qui risquent chaque jour leur vie à l’hôpital. La première à apparaître sur le profil Twitter du Capitole est Flaminia Coccia, supporter jaune et rouge et gériatre de l’Institut Poliambulanza de Brescia. “Merci pour tout ce que vous faites”, écrit Roma.