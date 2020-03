Urgence contre le coronavirus – Jorge Mendes aide les hôpitaux portugais. CR7 prêt à le suivre

Au Portugal, l’urgence du Coronavirus se propage et l’un des agents les plus célèbres du football, Jorge Mendes a décidé d’acquérir des fournitures médicales pour l’hôpital São João de Porto pour faire face à la pandémie de Covid-19. Mendes a acquis deux cent mille vêtements de protection individuelle et mille respirateurs et dans les prochains jours, il achètera 50 000 masques à donner aux hôpitaux portugais. Selon AS, son meilleur footballeur, Cristiano Ronaldo, fera également don de matériel utile aux hôpitaux en cas d’urgence.