Urgence contre le coronavirus, la Juve fait l’école: d’autres clubs la suivront en réduisant et en reportant les salaires

La Juventus a tracé une voie en trouvant un accord avec les joueurs et Sarri pour réduire les salaires de quatre mois (avec deux ans et demi répartis sur l’exercice budgétaire 2020-21). Et, selon La Gazzetta dello Sport, de nombreux autres clubs feront probablement de même. Tout d’abord Inter et Roma. Les autres clubs A n’ont pas encore entamé de dialogue concret avec les joueurs, mais il est probable qu’au moins les intentions de la Juve ont fait école.

Report de salaire. Personne en Italie n’a agi aussi rapidement. Le principe du report de quelques mois à 2020-2021 sera presque certainement suivi ailleurs, car c’est un moyen de ne pas alourdir le budget de cette saison, évidemment conditionné par ce long arrêt dû au Coronavirus. Il reste à voir à quoi ressemblera l’AIC et les vestiaires les moins riches.