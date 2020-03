Urgence contre le coronavirus, la Juventus arrête les jeunes. Pour la 1ère équipe au lieu de 21 règles

En cas d’urgence complète Coronavirus, en attendant la Conseil fédéral demain et avec le Président du CONI qui a convoqué aujourd’hui une réunion extraordinaire avec toutes les fédérations sportives, le communiqué de presse arrive Juventus avec les mesures prises par le club de la Juventus pour contrer la propagation de Covid-19.

LE SECTEUR DES JEUNES

En ce qui concerne le secteur des jeunes, l’activité des moins de 19 ans se poursuit à huis clos tandis que les autres catégories s’arrêteront comme suit:

Secteur jeunesse masculine – MISE À JOUR 08.03.20

MOINS DE 19 ANS – Activité officielle confirmée à huis clos / formation confirmée à huis clos

UNDER17-UNDER15 – activité officielle suspendue jusqu’au 15.03 / formation suspendue jusqu’à la notification de la reprise des activités

UNDER14-UNDER13 – activité officielle suspendue jusqu’au 15.03 / formation suspendue jusqu’à la notification de la reprise des activités

UNDER12-UNDER7 – activité officielle suspendue jusqu’au 15.03 / entraînement suspendu jusqu’au 03.04

Secteur jeunesse des femmes – MISE À JOUR 09.03.20

TOUTES les activités (y compris les moins de 19 ans) sont suspendues jusqu’au 3 avril. La reprise de la formation – pour le moment – est donc prévue pour le 6 avril.

LA PREMIÈRE ÉQUIPE

Le chef du secteur médical, le Dr Stefanini, conformément aux dispositions du groupe scientifique des médecins du sport de Serie A, a communiqué, expliqué et préparé pour les équipes masculines et féminines premières les 21 règles suivantes qui s’appliquent également aux managers, au personnel technique et les initiés.

NE BUVEZ PAS DE LA MÊME BOUTEILLE

Ne buvez pas dans la même bouteille, la même bouteille, le même verre en course ou à l’entraînement, en utilisant toujours des verres jetables ou une bouteille nominale ou personnalisée, et n’échangez pas d’autres articles tels que des serviettes, des peignoirs, etc. avec vos compagnons.

NE MANGEZ PAS DANS LA CHAMBRE À CHANGER

Évitez de consommer de la nourriture dans les vestiaires.

VÊTEMENTS

Rangez vos articles personnels et vos vêtements dans vos sacs, en évitant de les laisser exposés dans les vestiaires ou dans des paniers communs.

MOUCHOIRS EN PAPIER

Jetez les mouchoirs en papier ou autres matériaux utilisés tels que les pansements, les bandages, etc. dans les conteneurs appropriés.

LAVEZ-VOUS LES MAINS

Lavez-vous soigneusement les mains aussi souvent que possible: le lavage et la désinfection des mains sont décisifs pour prévenir l’infection. Les mains doivent être lavées avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes puis, après les avoir soigneusement rincées, elles doivent être séchées avec une serviette jetable; si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, un désinfectant pour les mains à base d’alcool à 60% peut également être utilisé.

SERVICES DE TOILETTES

Lorsque vous utilisez des toilettes communes, évitez de toucher le robinet avant et après vous être lavé les mains, mais utilisez des lingettes jetables pour l’ouvrir et la fermer.

DISTRIBUTEUR ET DÉSINFECTANT

Encouragez l’utilisation de distributeurs automatiques avec des solutions de nettoyage désinfectantes adéquates, aussi bien dans les vestiaires que dans les toilettes.

NE PAS TOUCHER LES YEUX, LE NEZ, LA BOUCHE

Ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains non lavées.

TOBE DANS LE BRAS

Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir – de préférence jetable – ou avec votre bras, mais pas avec votre main, si vous toussez ou éternuez.

CHANGEMENT D’AIR

Aérez toutes les pièces aussi souvent que possible.

TABLES, CHAISES ET ROBINETS PROPRES

Désinfectez périodiquement les tables, bancs, chaises, cintres, sols, robinets, poignées, douches et toilettes avec des solutions désinfectantes à base d’eau de javel ou de chlore, des solvants, de l’éthanol à 75%, de l’acide paracétique et du chloroforme.

QUE FAIRE DANS LA PISCINE

Dans le cas d’activités sportives ou d’entraînement dans le réservoir, demander une surveillance constante des paramètres chimiques (chlore ou autres solutions désinfectantes) et des paramètres physiques (y compris le pH ou la température, qui affecte le niveau de chloration).

QUE FAIRE DANS LES PREMIERS SYMPTÔMES

Les athlètes qui présentent des symptômes évidents d’infection respiratoire et / ou de fièvre doivent immédiatement quitter le reste de l’équipe, éventuellement s’isoler, et en informer le médecin social des équipes professionnelles ou le médecin-conseil de la fédération lors des rallyes fédéraux, qui le contactera si nécessaire. il y avait l’indication, au numéro 112 ou au numéro 1500 du ministère de la Santé fonctionnant 24 heures sur 24, sans se rendre aux urgences.

VACCINER CONTRE L’INFLUENCE

Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés contre la grippe, utilisez le vaccin contre la grippe le plus rapidement possible, afin de faciliter le diagnostic et la prise en charge des cas suspects.

CONTACTS À RISQUE

Renseignez-vous auprès des athlètes et du personnel de l’entreprise s’il y a eu des contacts en personne ou au sein de leur famille avec des personnes qui sont rentrées de zones à risque ou en quarantaine.

DÉPISTAGE MÉDICAL SPORTIF

Utiliser l’examen médical du sport comme un outil de dépistage fondamental, à travers une histoire minutieuse et un examen objectif pour l’identification des sujets potentiellement à risque d’immunité ou présentant des symptômes.

RÉUNIONS NATIONALES

Dans le cas de rassemblements nationaux ou d’athlètes ou d’événements de circuits internationaux également autorisés à l’étranger, prévoir toujours la présence d’un médecin de la Fédération qui peut évaluer cliniquement tous les participants, à un niveau préventif, identifier toute personne à risque et adopter le des mesures d’isolement plus appropriées, suivant des procédures de gestion appropriées selon les directives du Ministère de la Santé

MÉDECINS SOCIAUX

Le personnel médical doit surveiller attentivement les pays dans lesquels vous vous dirigez ou d’où vous revenez, selon les indications du ministère de la Santé. La FMSI a mis en place un lien direct et des adresses e-mail spécifiques pour tous les médecins fédéraux, qui sont le point de référence pour les clubs et les athlètes, pour une coordination plus efficace des informations grâce à la ligne directe entre le ministère de la Santé et le ministère des Sports. , Cônes et FMSI.

AUCUN PRIX

Évitez les récompenses ou autres formes de contact avec le public (par exemple les clubs ou divers événements)

LE RISQUE DES ENTREVUES

Utilisez un seul microphone lors des entretiens pour être désinfecté à chaque fois (donc pas différents microphones détenus par le journaliste)

ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES FANS

Quittez le centre d’entraînement et / ou le stade dans le bus de l’équipe ou dans la voiture privée en évitant tout contact physique avec les fans (par exemple en évitant les selfies, les autographes et les câlins).