En Espagne, ils imitent l’Italie et prennent des mesures très similaires et très restrictives pour lutter contre l’urgence du coronavirus. Les Espagnols sont confinés à la maison, tout s’est arrêté, le football en premier lieu. Et Marca en première page propose aujourd’hui ce titre, interviewant différents visages du football, des présidents aux footballeurs, en passant par les arbitres et les managers: “L’isolement de tous les coins du football”.