Urgence contre le coronavirus, Napoli fait face à l’arrêt: cardio de la maison et vérification Whatsapp

Comment est Naples dans cette période d’isolement et de suspension de la formation? Jusqu’à jeudi dernier, l’équipe s’est entraînée à Castel Volturno, puis lorsque la décision de l’UEFA de reporter le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec Barcelone est arrivée, le repos était autorisé. Rendez-vous au 18 mars, jour de la reprise de la formation, bien que la période puisse également être plus longue.

Sécurité nutritionnelle. Plusieurs indications sont arrivées du bâton bleu. Tout d’abord, ces aliments par le nutritionniste: réduisez la quantité de nourriture pendant ces cinq jours à la maison car, évidemment, les mêmes calories ne seront pas brûlées. Même si dans tous les cas, les joueurs s’entraîneront de chez eux, avec des charges légères, un corps libre et des tables de cardio pour ceux qui ont des vélos et des tapis roulants (ceux qui ne l’avaient pas déjà fait ont commandé.

Du personnel. Bien sûr, des dispositions sanitaires sont également arrivées du docteur Raffaele Canonico, médecin social bleu et de son personnel: zéro sortie et attention maximale aux précautions, consultez chaque soir sur Whatsapp pour vérifier les conditions générales et contactez également l’entraîneur sportif pour une revue du travail effectué en jour et mettre à jour le tableau pour le lendemain. Pour le signaler, c’est Sky Sport.