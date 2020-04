Le nombre de personnes signalées au cours du week-end pour avoir déménagé sans raison valable augmente. Au total, selon les données publiées par le ministère de l’Intérieur, il y a plus de 20 mille personnes: en plus des 9284 condamnés à une amende samedi, 11022 ont été sanctionnés dimanche pour violation de l’interdiction de se déplacer, en plus de 47 pour fausses déclarations et 25 pour violation de la quarantaine.