Urgence contre le coronavirus, sous-secrétaire Martella: “Groupe de travail prêt contre les fausses nouvelles”

Un groupe de travail au Palazzo Chigi contre les fausses nouvelles sur le coronavirus. L’annonce a été faite par le sous-secrétaire de l’administration publique, Andrea Martella, sur les colonnes d’Il Messaggero. Une communication qui intervient peu après l’annonce que Copasir (Commission parlementaire pour la sécurité de la République) a enregistré la présence d’une campagne de désinformation ciblant l’Italie et émanant d ‘”entités étatiques extérieures” et a chargé le député du Pd Enrico Borghi pour réaliser une première enquête. “Toutes les administrations publiques devront bientôt disposer de compétences adéquates et de personnalités professionnelles spécialisées dans la lutte contre le phénomène des fausses informations à tous les niveaux”, a déclaré Martella.