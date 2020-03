À la veille du défi à domicile contre Napredak, Dejan Stankovic, technicien de l’Etoile Rouge, a évoqué la situation actuelle à Milan et en Italie et le défi du Coronavirus: “Je sais ce qui se passe en Italie. Ma femme et mon fils sont là et sont en semi-quarantaine, ils s’occupent du très sérieusement. Milan est littéralement une ville vide “, a déclaré Stankovic, le père de Filip, le gardien de but de l’Interavera Primavera, lors d’une conférence de presse serbe.