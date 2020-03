Urgence contre le coronavirus, Tassotti: “J’ai entendu Maldini et il a été soulagé. Le football va gagner”

Interviewé par La Gazzetta dello Sport, l’ancien Milanais Mauro Tassotti il a également commenté l’urgence du Coronavirus en avouant qu’il avait entendu son ami Paolo Maldini (positif pour COVID-19) ces jours-ci: “Je l’ai ressenti et je l’ai trouvé soulagé. Je suis convaincu que le football va gagner: des solutions seront trouvées Je n’aime pas jouer à huis clos, vous pouvez penser à réduire les salaires. Mais je serai encore plus heureux quand je pourrai me promener et ensuite travailler. Mais d’abord, tout le monde va bien: la santé. La vie “.