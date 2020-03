Urgence contre les coronavirus, ministre Provenzano: “Nous devrons aider même ceux qui travaillent illégalement”

“Nous devrons également aider ceux qui travaillent illégalement.” Interviewé par Corriere della Sera, ministre du Sud et de la Cohésion sociale, Giuseppe Provenzano, fait face à la crainte que l’infection par le coronavirus se propage également au sud de l’Italie: “Le Sud a encore deux semaines, il ne faut pas les gaspiller. Nous devons atteindre 3 500 lits en soins intensifs dès que possible. Si l’épidémie avait commencé par le sud, cela aurait été un massacre, et je le dis avec colère. Mais je me souviens aussi que les patients de Bergame sont maintenant accueillis en Sicile ou dans les Pouilles et que de nombreux médecins du sud ont offert leur aide. en Lombardie “.

Comment allez-vous aider ceux qui perdent leur source de revenu?

“Il est inutile de le cacher, au sud il y a une grande ceinture immergée. Inévitablement, le gouvernement a jusqu’ici privilégié l’émergence. Mais si la crise continue, nous devrons également penser aux groupes sociaux les plus vulnérables: les familles nombreuses et celles qui travaillent illégalement ».