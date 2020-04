Urgence contre les coronavirus, toutes les initiatives de la Lazio – Le club assainit tout le centre de Formello

la Lazio répond à l’urgence coronavirus. Pour combattre l’ennemi invisible et sortir de cette situation grave, l’Italie a besoin de beaucoup de ressources. Des fonds pour investir dans de nouveaux lits de soins intensifs, des nouvelles machines aux masques de protection à utiliser. En plus de ceux qui viennent d’être mentionnés, les hôpitaux italiens ont également besoin de poches de sang à utiliser. La Lazio est immédiatement passée, pendant des jours, à souligner et à exhorter tout le monde à faire un don. “C’est urgent, il faut du sang, la région du Latium manque: la société Biancoceleste prend parti aux côtés de la campagne de sensibilisation lancée par Salute Lazio”, lit-on dans le communiqué de presse qui se détache sur le site officiel de l’entreprise, qui via ses réseaux sociaux a également des messages vidéo de Parolo et Acerbi ont été publiés. “Faites un don aussi, c’est permis et c’est sûr”, disent les deux joueurs, qui espèrent une réponse remarquable des citoyens.

Défi social et dons – En plus des dons individuels et personnels, les joueurs de la Lazio ont contribué à rendre viral l’appel de la communauté “ Che fat la vita da Bomber ”, ce qui a lancé le défi de dribbler avec les objets les plus étranges que tout le monde pourrait avoir à la maison. Le Latium – Immobile, Acerbi, Correa, Cataldi Lazzari, Strakosha et Bastos – a participé en donnant de la visibilité à la campagne de charité.

Acerbi pour la Lombardie – Parmi ceux qui ont fait un don privé se trouve Francesco Acerbi, qui dans un Instagram direct a répondu à une question sur le thème: “J’ai fait un don pour un hôpital dans la ville où je suis né (Vizzolo Predabissi, près de Milan, ndlr). nous organisons avec l’équipe pour faire un don pour l’hôpital de Rome “.

“Soyez champions contre Covid 19.” C’est le titre avec lequel a été promue la campagne de charité promue par le champion du monde national italien en 2006. “De retour sur le terrain pour remporter un nouveau défi” lit le manifeste créé dans le but de récolter des fonds pour la croix rouge. Parmi les protagonistes, il y a trois anciens joueurs de la Lazio: Nesta, Oddo et Peruzzi, actuel directeur de club des biancocelesti.

En plus de ce qui précède, il existe de nombreux autres anciens joueurs de la Lazio qui aident à collecter des fonds ces jours-ci pour aider la santé. Stankovic et Salas en sont deux: le premier a fait don de machines et de respirateurs pour les hôpitaux serbes, le second a participé à la campagne de charité promue par la page «Ce que la vie d’un bombardier a du mal».

Les paroles de la fiancée de Correa, Desirée Cordero, viennent également d’Andalousie. “Tucu me manque, je suis ici en Espagne depuis 9 jours avec mes parents”. Puis, sur Instagram, elle a réprimandé les Espagnols: “Ici, ils doivent se réveiller, je suis fatiguée de devoir rappeler à tant d’idiots qui sortent, comment dois-je vous le dire? Vous devez rester à la maison”.

la Courbe nord elle a déménagé personnellement et a organisé un don en faveur de l’hôpital San Paolo de Civitavecchia. Une fois les fonds levés, les fans de biancocelesti les ont entièrement utilisés pour aider l’unité de soins intensifs à acheter des masques, des appareils respiratoires autonomes, des lunettes et des équipements de protection, nécessaires pour lutter contre cette urgence sanitaire à laquelle nous devons tous faire face. Pour diffuser et promouvoir ce message, Ciro Immobile et Danilo Cataldi y ont également mis leur visage. le milieu de terrain de biancoceleste, à travers une vidéo sur Instagram, a lancé son appel: “Donnons un coup de main, il y a beaucoup de vies en jeu.” Le résultat, compte tenu des délais serrés, est un succès car plus de 8 mille euros.

“Chacun de nous peut participer à ce défi sportif et le rendre encore plus significatif en faisant un don à l’hôpital Giovanni XXIII de Bergame”. Ceci est le message publié par Vincenzo D’Amico sur leur compte Facebook, dans lequel ils ont inséré la vidéo à laquelle ils ont participé au défi. Quel est? Faites autant de pompes que possible en 15 secondes. En bas du post toutes les coordonnées et données pour contribuer à la levée de fonds.

La réduction de salaire pour les joueurs de la première équipe est également prête. Il l’a dit Igli Tare, ds biancoceleste, dans une longue interview avec la chaîne Sport1: “Nous devons encore y penser. Nos joueurs sont en contact les uns avec les autres, mais ils n’ont pas encore parlé de cette situation. Mais je peux imaginer que nous allons bientôt baisser aussi les salaires”.

Un autre défi social, aux antécédents bénéfiques, recueilli par Acerbi, qui à son tour l’a étendu à Immobile et Cataldi. Le défi, qui a pour but une collecte de fonds pour l’hôpital de Bergame (Giovanni XXIII), consiste à faire le plus de pompes en chantant une chanson. Acerbi a choisi «Giardini di Marzo» de Lucio Battisti, qui résonne à l’Olimpico tous les dimanches où la Lazio joue.

Nouvelles initiatives de fans. A Tivoli, les garçons du S.S. Le Lazio Tibur Crew a organisé une collection de produits de première nécessité pour les personnes dans le besoin, tout comme le groupe «CML» 74 », qui parcourt la capitale pour aider les familles en période d’extrême difficulté.

Ça s’est terminé hier installations sanitaires compléter avec Formello, fortement souhaité par Lotito. “Nous ne nous sommes jamais arrêtés, nous avons continué à travailler à domicile avec tout ce qui devait être fait. A partir d’aujourd’hui, nous reprenons nos études, cela s’est déjà produit depuis le matin. Ces dernières semaines, il y a eu un excellent travail de désinfection au à l’intérieur du Centro Sportivo di Formello. A partir de ce matin, nous sommes pratiquement dans une clinique, tout a été complètement aseptisé “, a expliqué le directeur de la communication Stefano De Martino, qui a pris la parole en direct sur la radio officielle du club qui, hier encore, a retransmis.