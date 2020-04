Urgence contre les coronavirus, Trump: “Au cours des deux prochaines semaines, nous aurons plusieurs morts”

Le président des États-Unis Donald Trump il a parlé aujourd’hui lors de la conférence de presse, fournissant les dernières mises à jour liées à la gestion de la pandémie de coronavirus. Le leader américain n’a pas utilisé de demi-mots pour décrire les jours qui viennent: «Ce sera probablement la semaine la plus difficile, avec les deux prochaines. Malheureusement, il y aura de nombreux décès. L’État de New York a-t-il demandé 40 000 fans? Pensez-y, ce n’est pas possible. Ils n’en ont pas besoin et ils n’en auront pas autant. Mais nous ferons tout notre possible pour lui en envoyer autant que possible. “