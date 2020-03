Urgence coronavirus, 90 initiatives en C mais pas seulement. Pro League forte contre le racisme

Florence. Il y a 90 initiatives sociales en moins de dix jours à partir du début de la campagne de financement des hôpitaux, liée à l’urgence, lancée par la Président de la Lega Pro, Francesco Ghirelli, aux clubs de C.

LE C CONTRE LE RACISME

La campagne rassemble clubs, joueurs et fans. Un autre sujet, le sujet d’une initiative de ces heures, qui a impliqué les clubs, fait référence à la lutte contre le racisme. “Aujourd’hui et toujours unis contre le racisme”. C’est la phrase exposée par les joueurs de C, écrite sur des feuilles, certaines d’entre elles aux couleurs de l’arc-en-ciel, dessinées par des enfants. C’est le message de l’ensemble du C contre toutes les formes de racisme qui est arrivé le plus fort hier Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. C’est une nouvelle étape dans une voie contre le racisme, qui a vu l’un des moments les plus pertinents avec la confrontation devant la reproduction de la cellule de Nelson Mandela à Florence le 11 février et la campagne sociale #Cdacasa contre le racisme.