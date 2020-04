Urgence coronavirus, à partir de demain dans les Pouilles peut se déplacer pour guérir la campagne

A partir de demain dans les Pouilles, il sera possible de se déplacer au sein de votre commune, ou dans une autre commune, pour la réalisation d’activités agricoles sous forme amateur et la gestion de fermes d’élevage. Cela a été annoncé par le président de la région, Michele Emiliano. La légitimité du déménagement sera soumise à trois conditions:

– ne doit pas se produire plus d’une fois par jour;

– limitée aux interventions strictement nécessaires au maintien des fonds, à la protection de la production de plantes et d’animaux d’élevage, consistant en les indispensables opérations de culture et de soins préventifs que la saison impose ou pour soigner les animaux précités;

– avec auto-déclaration certifiant la possession de la surface agricole productive effectivement utilisée aux fins susmentionnées.