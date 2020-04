Urgence coronavirus, atteint un million de personnes infectées dans le monde. 51485 morts

Plus d’un million de personnes dans le monde ont contracté Covid-19. Selon les données fournies par l’Université Johns Hopkins, le quota psychologique d’un million a été atteint. Les États-Unis restent le pays le plus touché par les infections à coronavirus: avec 234 462 cas confirmés, les États-Unis dépassent la somme de l’Italie (115 242) et de l’Espagne (110 238), deuxième et troisième de ce classement pas particulièrement heureux. L’Allemagne a dépassé la Chine, qui détient toujours la primauté des sujets hospitalisés (76 565 contre 26 743 en Espagne et 21 400 en Allemagne). Malheureusement, le nôtre est le pays qui compte le plus de décès: 13 915 décès, contre 10 096 en Espagne et 4 503 en France. Au total, 51 485 personnes sont décédées des suites de la maladie.