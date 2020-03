Valence rapporte que cinq cas positifs ont été trouvés au Covid-19 du club entre les techniciens et les joueurs de la première équipe. Le club ne dévoile pas les noms, mais fait savoir que tout le monde est actuellement à la maison, en bon état de santé et isolé. Valence réitère son soutien aux autorités sanitaires et à la campagne de sensibilisation sociale qui demande à toute la population de rester à la maison et de poursuivre les mesures d’hygiène et de prévention.