Urgence Coronavirus Covid-19: de Caputo à Berardi, les initiatives de Sassuolo

Même le Sassuolo, comme tous les clubs de notre Serie A, il est plus actif que jamais dans les différentes initiatives caritatives pour lutter contre le Coronavirus Covid-19. Les neroverdi sont en première ligne pour le territoire mais il y a bien sûr des initiatives pour sensibiliser les fans et les italiens, ainsi que des initiatives pour les terres d’origine. Sassuolo en tant que club, dit-il, qu’une initiative est en cours de définition qui devrait être présentée sous peu. Les initiatives évoluent constamment. Le premier à se montrer parmi les footballeurs a été Ciccio Caputo qu’après le premier des deux buts contre Brescia a lancé un message clair à tout le monde: “Tout ira bien # rester à la maison”, avec hashtag. Un message qui a fait le tour du web en quelques minutes et qui a éclipsé le match et la victoire du neroverdi 3-0.

Toujours le même Ciccio Caputo, idole des fans de neroverdi et de nombreux sportifs et barboteuses, a mis en vente sa chemise dédicacée sur son profil Instagram. Le maillot porté par Francesco Caputo lors de Sassuolo-Brescia a été dédicacé et vendu aux enchères par le même joueur, atteignant le montant remarquable de 2501 euros, évidemment donné par le footballeur à une œuvre caritative. “La vente aux enchères servira à soutenir le système de santé des Pouilles – a écrit l’attaquant neroverde sur Instagram – C’est un petit geste qui rendra tout le monde plus heureux”.

Ciccio, originaire des Pouilles, est très attaché à sa terre et a promis une autre initiative pour les Pouilles: “DONS CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA:

UN COMPTE COURANT UNIQUE POUR SOUTENIR LE SYSTÈME RÉGIONAL DE SANTÉ. Toujours dans les Pouilles, comme dans de nombreuses régions d’Italie, un mouvement spontané d’en bas a donné un élan à de nombreuses collectes de fonds pour soutenir le système de santé face à l’urgence Coronavirus-Covid 19.

Pour rendre ces dons transparents et généralisés dans toute la région, la Région des Pouilles a mis en place, par la section de la protection civile qui la gérera, un compte courant sur lequel canaliser les collectes de fonds déjà démarrées et qui restera ouvert à tous ceux qui L’Italie ou l’étranger souhaitent faire un don.

IBAN IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Direction la région des Pouilles

Motif des dons CORONAVIRUS REGION OF APULIA “.

Neroverdi s’est engagé sur les réseaux sociaux avec le message: “restez chez vous”. Sassuolo sur ses chaînes a publié une belle vidéo contenant les messages vidéo qui sont arrivés des garçons et des filles du secteur jeunesse de Sasol. Un autre message d’espoir en ces temps sombres!

Les autres acteurs des réseaux sociaux sont également très actifs. Caputo lui-même mais aussi les différents Domenico Berardi (qui sera le protagoniste de la Ligue de Quarantaine, le tournoi Fifa 20 de Le Iene), Manuel Locatelli, Gian Marco Ferrari, Federico Peluso, Pedro Obiang (et d’autres) ont participé au défi de Che Fatica La Vita Da Bomber, se défiant avec des dribbles avec des objets étranges et lançant la collecte de fonds promue par la page “AIDEZ LES HÔPITAUX ICI” gf.me/u/xqts39.