Urgence coronavirus, Di Maio est avec Spadafora: “Nous avons besoin d’une responsabilité maximale”

ROME. Après le hit et la réponse entre le Ministre des sports, Vincenzo Spadaforaet Ligue Serie A, les mots du Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio qui confirme la volonté du gouvernement de arrêter également le reste des ligues de football en Italie.

GOUVERNEMENT, FRONT UNIS

Après tout le monde des amateurs, il est temps pour les professionnels de prendre du recul et de montrer un fort sens des responsabilités, admet Di Maio: «Dans des moments comme celui que nous vivons maintenant nous avons besoin de gestes de fortes responsabilités, c’est un message que je lance au monde du football. Spadafora? Je suis proche de lui et je pense qu’il est juste de convaincre également les footballeurs professionnels de ne pas jouer, si en fait l’un d’entre eux devait être positif, il pourrait infecter ses coéquipiers et pas seulement ».