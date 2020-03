Urgence coronavirus, entraîneur sportif Azzalin: “Il faudra une mini-préparation pour recommencer”

Andrea Azzalin, ancien entraîneur d’athlétisme de Claudio Ranieri à Leicester et aujourd’hui aux côtés de l’entraîneur Andriy Shevchenko dans l’équipe nationale ukrainienne, a accordé une interview à Corriere Fiorentino expliquant comment se former aux nombreux joueurs qui ont été contraints d’arrêter leurs activités en raison de l’urgence Coronavirus: “L’important est que l’athlète ne s’arrête pas. Des idées sont nécessaires, mais il est possible de s’entraîner à domicile. On part de l’hypothèse que le championnat reprendra en mai: si c’était le cas, il suffirait de reprendre l’entraînement début avril. à travers une sorte de mini préparation “. Il sera essentiel d’avoir des idées et d’improviser des objets avec lesquels s’entraîner à la maison, et ensuite cela aura du bon sens: “Quand les athlètes seront de nouveau disponibles – conclut Azzalin – il faudra voir ce que le virus leur aura causé, et quelles conséquences. Il partira de là, comme se fait après chaque blessure. Il faudra une réinsertion soigneuse et un travail progressif. “