Urgence coronavirus, Falco: “Dernier coup dur pour la Lombardie à Atalanta-Valence”

Filippo Falco, meneur de jeu de Lecce, a parlé lors d’un direct Instagram avec la page Viral Puglia de son expérience dans les Giallorossi, cependant, à partir de la vie à l’époque du Coronavirus: “Il y a déjà un mois, il y avait des cas, des mesures auraient dû être prises. Nous avons tous pris la situation en main, nous avons joué pendant deux semaines avec la propagation du virus, le pic a certainement été l’Atalanta-Valence des Champions, je partage l’attitude des Espagnols qui n’ont pas voulu prendre le terrain. de 50 000 personnes de Bergame à Milan a été le coup de grâce pour la Lombardie “. Puis sur la reprise possible du championnat: “Nous espérons pouvoir courir ensemble dans les plus brefs délais. J’espère revenir sur le terrain pour le mois de mai, j’espère que le pays continuera à répondre et à respecter les indications des institutions comme il le fait actuellement” .