Urgence coronavirus, le maire de Brescia: “Nous ne pouvons pas limiter l’infection”

Emilio Del Bono, maire de Brescia, a lancé une alarme citoyenne sur les micros de Che Tempo Che Fa sur Rai 2: “Nous ne sommes pas dans la parabole à la baisse, mais dans la croissance plate. Nous avons eu la communication de plus de 340 résultats positifs aujourd’hui, nous sommes à 1300 décès déclarés dans le province: nous sommes juste derrière Bergame mais nous avons des similitudes et des analogies notables. Nous ne sommes toujours pas en mesure de limiter l’infection. De nombreux médecins, ainsi que les membres de leur famille qui sortent régulièrement, rapportent qu’ils n’ont pas pu avoir de tampon. Malheureusement, l’infection reste importante dans la province de Brescia “.

Mais pourquoi ne fabrique-t-on pas de tampons?

“Je ne veux pas discuter, mais à mon avis, il est possible d’étendre le champ. Il y avait de l’obstination à propos de certaines approches qui pour moi doivent être supprimées. Pourtant, nous ne sommes pas encore en place pour soutenir le personnel infirmier médical.” Vingt infirmières et dix médecins albanais sont arrivés. Il y a quelques jours, cependant, une lettre des agents de soins primaires de Lombardie a dénoncé peu de solidarité des régions voisines, et je pense que c’est la Vénétie, qui n’avait pas accordé de personnel au moment du pic, qui ici nous ne pouvions pas gérer. Je me demandais si le Service National de Santé existe, puisque chaque région ferme à l’intérieur. 48 médecins arriveront cette semaine, j’espère qu’ils seront envoyés à Brescia. J’ajoute une autre urgence: il nous manque les bouteilles de “de l’oxygène. Nous avons souligné que nous avons également des approvisionnements immédiats de ce type. Nous sommes en pleine crise: quelque chose n’a pas fonctionné et ne fonctionne toujours pas”.