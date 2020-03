Urgence coronavirus, les initiatives de Cagliari – Il Cholito et le #quarantinechallenge

Parmi les collectes de fonds (#sosteniAMOli) et les dons (les 200 mille euros de la Fondation Giulini et les 8 systèmes de chauffage industriels livrés à l’hôpital Santissima Trinità, l’un des hôpitaux Covid de l’île), à ​​Cagliari il y a aussi ceux qui se lance dans les défis célèbres et variés qui sont si à la mode sur Instagram, en particulier dans cette période.

Quarante minutes pour préparer un plat de viande, contre une série de 40 ballons de soccer dribbles. C’est le sujet du joli défi entre Giovanni Simeone, avant-centre de Cagliari et Nicolò Duchini, concurrent de la neuvième édition de Masterchef et ami du Cholito, qui a débuté sur Instagram ces dernières heures. “Bien que cette quarantaine essaie par tous les moyens de nous ennuyer et de perdre du temps, nous n’avons pas abandonné! Faites-le aussi, restez positif et rappelez-vous #nonmolliamo et #restiamoacasa”, la description du numéro 99 rossoblù avant d’aller travailler le barbecue, aux prises avec les côtes (ou, comme l’a dit Cholito, le costillar). Et, à la fin de la cuisson – strictement en 40 minutes – vient également l’approbation de Giulia Coppini, la petite amie de l’attaquant argentin. Une manière différente de passer le temps lors de l’isolement préventif dû au Coronavirus, avec une invitation aux adeptes à répéter l’expérience avec des amis en créant leur propre #quarantinechallenge. Évidemment, tout le monde à la maison, inutile de le dire.