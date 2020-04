Urgence coronavirus, les initiatives de Naples: aide aux familles et aux hôpitaux de la ville

Le monde du football est uni contre le Coronavirus. En attendant de pouvoir reprendre l’entraînement sur le terrain de Castel Volturno, selon toute vraisemblance en mai après les propos du ministre des Sports, les joueurs et les clubs se concentrent principalement sur l’envoi de messages positifs, dans le respect des règles prévues par le gouvernement, mais aussi des initiatives caritatives et pas seulement pour aider le pays à sortir d’une crise sans précédent pour les dernières générations.

FLASHMOB – Le club napolitain a obtenu une participation de masse au flashmob du samedi 14 mars, après les premières chansons sur les balcons de Naples qui étaient devenues virales partout dans le monde les jours précédents. À 20 sur des milliers, témoignés par les vidéos qui ont envahi les réseaux sociaux du club, ils se sont sentis un peu plus proches en chantant “ Un jour soudain ”, un refrain qui accompagne les événements des Napolitains chez eux et ailleurs depuis des années. Lorenzo Insigne a été le premier à rejoindre, depuis le balcon de sa maison à Posillipo, avant de déménager économiquement pour son propre terrain.

DONS – Le capitaine de Napoli a également été le protagoniste d’une aide importante à l’hôpital de Cotugno. Sur les réseaux sociaux, il a invité les fans à se manifester tandis que le montant de son don a été révélé par le gouverneur Vincenzo De Luca: “Je voudrais remercier Insigne, parmi les personnes les plus actives de la ville pour avoir aidé les hôpitaux de Naples. Il nous a donné 100 mille euros” Les autres coéquipières ont également joué: Marta Ponsati, la partenaire de Callejon, a immédiatement invité toute l’équipe à une collecte de fonds pour Cotugno, qui a atteint près de 800 000 €. Par la suite, Jessica Ziolek, coéquipière, a lancé une autre campagne. Milik, soutenu par toute l’équipe avec des offres et partage sur les réseaux sociaux.

SOCIAL – Pour inviter les fans à rester à la maison, le club napolitain publie quotidiennement sur des vidéos sociales des bleus qui s’entraînent depuis leur domicile. Lorenzo Insigne a également tenté d’exploiter l’ironie. Le capitaine a d’abord lancé le #PizzaChallenge, en se montrant dans la cuisine et en invitant les fans à faire de même, puis en impliquant les fans pour montrer d’autres moments créatifs de leur journée. La semaine dernière, Alex Meret sur les profils des clubs a invité les fans à continuer à rester à la maison: “Nous jouons un match difficile dans lequel nous sommes tous des joueurs décisifs! Nous restons à la maison, aidant ainsi les médecins, les infirmières, les forces de l’ordre et tous ceux ils font tout pour nous mener à la victoire. Nous ferons tous notre part, unis ensemble nous le ferons! “. Puis Fernando Llorente: “Nous jouons un match très difficile où nous sommes tous des joueurs décisifs. Nous restons à la maison et de cette façon, nous aiderons tous ceux qui luttent pour remporter la victoire. Nous jouons tous notre rôle, unis et ensemble, nous y arriverons! ».

ADL – L’aide d’Aurelio De Laurentiis ne fait pas défaut dans les hôpitaux de la ville, déjà en difficulté compte tenu des rares places en soins intensifs. Il y a quelques jours, le Dr Ascierto, qui a également expérimenté un protocole qui apporte des avantages au niveau national, a annoncé la disponibilité du président de Napoli pour aider de manière significative la recherche et pas seulement dans ce moment difficile. Après une confrontation avec Ascierto lui-même, ADL a consacré son engagement à l’achat des équipements nécessaires à la mise en place de nouveaux lits en thérapie intensive et sous-intensive: ventilateurs pulmonaires, casques cpap et sondes endotrachéales ont été donnés aux hôpitaux. Le président a ensuite parlé avec un message le dimanche des Rameaux: “J’adresse un souhait à tous les fans de Napoli en Italie et dans le monde, au personnel technique, à l’équipe, aux managers, aux employés, aux collaborateurs du SSCN et à tous leurs familles, avec l’espoir que le sentiment de ces jours puisse alléger les souffrances et les difficultés d’une période délicate à affronter tous ensemble avec force et espoir “.

GATTUSO – Même l’entraîneur italien n’a pas raté sa contribution. Gattuso a répondu à l’appel des maires de Corigliano Calabro et Rossano: avec un don important, il a soutenu l’achat urgent d’une ambulance pour 118 et de tampons, en plus des contributions pour sa fondation “Forza Ragazzi” qui agit précisément sur la territoire. La semaine dernière, il a également diffusé un autre message via les canaux officiels du club: “Je voulais dire bonjour à tous les Italiens et fans du monde entier. Je vous demande de rester à la maison car c’est essentiel, car il y a nos médecins et infirmières qui ils font un excellent travail. Désolé pour ceux qui nous ont quittés et pour cela nous devons respecter les règles. Je sais que c’est difficile mais nous avons besoin d’un effort de tout le monde “. Une autre initiative pour pousser les fans à rester à la maison est venue hier de son personnel. Bruno Dominici, Dino Tenderini et Massimo Innocenti, via le site officiel du club, ont proposé aux fans un cycle de 6 leçons vidéo de bien-être à jouer à domicile.

CLUB – En plus des dons privés de De Laurentiis pour les hôpitaux de la ville, révélés par le Dr Ascierto, Napoli a également déménagé en tant que club pour aider les familles napolitaines les plus nécessiteuses qui sont sans aide des institutions. La société a présenté hier l’initiative SSCN Charity: plus de 32 tonnes de nourriture ont été collectées, ainsi qu’une tonne entre les œufs en chocolat, les colombes de Pâques et la pastiere, et des centres de collecte, de préparation et de distribution de colis ont été mis en place ( plus de 1000 pour autant de familles). 12 associations bénévoles locales et 9 entre le doyen et les paroisses du diocèse de Naples distribueront de la nourriture aux familles les plus défavorisées. Profitant de l’un des partenariats historiques, des œufs de taille géante ont également été distribués à tous les services hospitaliers (pas seulement aux Napolitains) en fonction des lits disponibles. En particulier, 15 hôpitaux de Campanie auxquels l’initiative est destinée.

LE MESSAGE ADL – A l’occasion des salutations de Pâques, Aurelio De Laurentiis a tweeté un message pour ces jours difficiles: “C’est une étrange Pâques que nous vivons. Nous sommes tous fermés chez eux pour combattre un terrible ennemi et presque toutes les activités sont suspendues. Le football est arrêté depuis un mois et demi et nous ne savons pas quand il pourra reprendre. Beaucoup nous ont quittés et ils l’ont fait sans pouvoir embrasser leurs proches pour la dernière fois. Et beaucoup sont encore en difficulté. Je pense à ceux qui sont en soins intensifs, je pense au personnel médical qui mène une bataille très difficile. Et je pense à tous ceux qui ont été économiquement touchés par cette pandémie. Mais je pense aussi que nous pourrons nous en sortir, non sans difficulté, mais Je ne dirai pas que tout redeviendra comme avant, car beaucoup de choses, beaucoup de nos attitudes n’allaient pas bien, mais je suis sûr que nos vies seront un jour et encore mieux. Je sais que le football te manque, mais cela aussi sera bientôt de retour. Je travaille sur une récupération rapide et sûre pour la santé de tous. Du fond du cœur, je vous souhaite les meilleurs vœux de Joyeuses Pâques. Nous le ferons. “