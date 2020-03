Urgence coronavirus, l’indiscrétion d’As: “Le report de l’Euro 2020 est désormais inévitable”

“Le sentiment général est que le report de l’Euro 2020 sera inévitable.” Une source interne à la direction de l’UEFA confirme à AS que le report du championnat d’Europe devient chaque jour plus probable. Étant donné l’impossibilité pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de faire en sorte que le coronavirus soit vaincu d’ici la mi-juin 2020 et compte tenu également du caractère itinérant de ce tournoi, l’UEFA envisage en fait d’évaluer le Championnat d’Europe de football avec un an de retard pour cause de force majeure. Réalité que le président Aleksander Ceferin a tenté de ne pas accepter jusqu’au bout, avec l’hypothèse d’un report qui se confirme de plus en plus. Enfin, celui du célèbre journal espagnol.